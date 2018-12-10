При автокатастрофе в Колумбии 13 человек погибли и 20 пострадали

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 13 человек погибли и 20 пострадали при крушении автобуса, перевозившего команду баскетболистов, на западе Колумбии, информирует Reuters.

Авария произошла в колумбийском департаменте Валье-дель-Каука. Сообщается, что в салоне автобуса находились игроки местной юношеской любительской команды по баскетболу.

Специалисты расследуют причины происшествия. Свидетели аварии отмечают, что незадолго до крушения автобуса водитель предупредил о проблеме с тормозами.-0-