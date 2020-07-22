При крушении вертолета в Колумбии погибли девять человек

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22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере девять человек погибли и шестеро пострадали при крушении военного вертолета в Колумбии. Об этом сообщает Синьхуа.
Уточняется, что еще два человека, находившихся на борту вертолета, числятся пропавшими без вести.
Пострадавшие были госпитализированы. Спасатели продолжают поиски пропавших.
Обломки вертолета UH-60 Black Hawk были обнаружены 21 июля на берегу реки Инирида на юго-востоке Колумбии. Как говорится в заявлении Минобороны страны, в момент крушения на борту вертолета находились 17 военнослужащих национальной армии. Причины происшествия выясняются.-0-