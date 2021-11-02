При обрушении 21-этажного здания в Нигерии погибли 5 человек

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять человек стали жертвами обрушения 21-этажного здания в районе Икойе крупнейшего города Нигерии Лагоса, сообщает BBC.

Десятки человек числятся пропавшими без вести. Спасатели и местные жители работали всю ночь при свете фонарей, разгребая завалы из бетонных обломков и скрученной арматуры. Им удалось найти семерых выживших.

Ранее сообщалось, что 1 ноября в фешенебельном районе Лагоса обрушилось 21-этажное здание, находившееся в фазе строительства. О том, сколько человек работало на стройке в момент обрушения, точно неизвестно.

Как рассказал журналистам Associated Press строитель Эрик Тетех, его команда как раз ждала прибытия на стройку экскаватора, когда здание неожиданно рухнуло. "Мы с братом спаслись, но там осталось еще много людей, больше 100", - сообщил он.

По некоторым сообщениям, рухнувшее здание на несколько этажей превышало запланированную высоту. Местные власти ведут расследование причин аварии.-0-