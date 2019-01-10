При пожаре в старинном доме на юге Франции пострадал 21 человек

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный пожар случился в ночь на четверг в Тулузе на юге Франции, в результате пострадал по меньшей мере 21 человек. Об этом сообщает французская ежедневная газета Le Parisien.

Пожар вспыхнул около 2.40 по местному времени в жилом здании начала 1900-х годов, расположенном рядом с вокзалом Матабье. По предварительным данным, пострадали 19 жильцов дома, а также двое пожарных. Два человека находятся в тяжелом состоянии.

Nouveau bilan : 2 personnes en urgence absolue, 17 blessés légers, 2 pompiers blessés. #Incendie toujours en cours rue Bayard près de la gare Matabiau dans un immeuble d'habitation de 4 étages. #Toulouse pic.twitter.com/upsVtF7OGO — France Bleu Occitanie (@BleuOccitanie) 10 января 2019 г.

Для тушения пожара было мобилизовано около 90 пожарных. Ликвидация огня осложнялась тем, что в здании обрушилась внутренняя лестница. Несколько семей были эвакуированы, по информации полиции, около 70 человек были временно размещены в спортивном комплексе "Лео-Лагранж".

В 6 часов утра район, в котором произошел пожар, был закрыт для движения транспорта. Пожарные ликвидируют возгорание.-0-