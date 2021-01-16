При пожаре в жилом доме в Дагестане погибли дети

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина и двое детей погибли в результате пожара в жилом доме в Дагестане, еще один ребенок доставлен в больницу. Об этом сообщает ТАСС.

Пожар возник 16 января в частном доме в Махачкале. Об этом сообщили в региональном Главном управлении МЧС.

"От службы 112 поступила информация о пожаре в частном жилом доме на ул. Нурадилова в Махачкале. В результате пожара имеются погибшие и пострадавшие. Пожар локализован в 14.13, в 14.52 полностью ликвидирован на площади 20 кв. м", - говорится в сообщении ведомства.

Как рассказал источник в оперативных службах Дагестана, при пожаре погибли женщина 28 лет, дети 4 и 5 лет, еще один ребенок госпитализирован, ему около двух лет.-0-