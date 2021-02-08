При сходе ледника в Индии погибли 14 человек, 170 пропали без вести

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за схода ледника на севере Индии погибли по меньшей мере 14 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.

Нет информации о примерно 170 пропавших людях. Еще около 30 человек оказались зажатыми в туннеле длиной около 2,5 км, спасательные группы работали всю ночь, чтобы спасти их, но пока пройти к запертым людям не удалось.

По последним данным, 7 февраля спасли 12 человек, оказавшихся в еще одной ловушке в другом недостроенном туннеле.

Ледник сошел утром в воскресенье в районе реки Дхаулиганги, одного из рукавов Ганга. Спасательную операцию проводят несколько бригад Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, а также пограничники и местные спасатели. Из-за схода ледниковой лавины разрушена строившаяся плотина электростанции.-0-