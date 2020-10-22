При сходе оползня на угольной шахте в Индонезии погибли 11 человек

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 11 человек погибли в провинции Южная Суматра на западе Индонезии в результате оползня на угольной шахте. Об этом сообщает Синьхуа.

Трагедия произошла на нелицензированной шахте в округе Муара-Эним, сообщили в региональной службе по борьбе со стихийными бедствиями. Оползень сошел, когда рабочие открывали доступ к одному из участков шахты. В результате 11 человек были погребены на глубине около 8 метров.

На место происшествия прибыла тяжелая техника, с помощью которой из-под земли были извлечены тела всех погибших.

В службе отметили, что состояние грунтов на холме вокруг места происшествия неустойчиво, что повышает вероятность последующих оползней. При этом сообщается, что дождей во время случившегося и накануне не было.-0-