При взрыве в Бейруте пострадали около 2 тыс. ливанских врачей

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв в морском порту Бейрута нанес значительный урон системе здравоохранения Ливана. Об этом сообщил на пресс-конференции глава городского профсоюза медработников Шараф Абу Шараф, передает ТАСС.
"По меньшей мере 2 тыс. ливанских врачей получили ранения и лишились работы, их частные клиники разрушены взрывной волной", - заявил он. По его словам, примерно половине из 55 крупных больниц и медицинских центров в Бейруте требуется сейчас срочная финансовая помощь.
"Нам стало известно, что врачи, которые лишились рабочих мест, сейчас пытаются устроиться за рубежом, - отметил Абу Шараф. - Такой массовый отток специалистов в области медицины недопустим, необходимо принять меры, чтобы эти люди могли как можно быстрее вернуться к работе". Созданный кризисный штаб при профсоюзе организовал сейчас сбор финансовой помощи пострадавшим врачам и их семьям.
Минздрав Ливана сообщил, что в результате взрыва были уничтожены 10 контейнеров, в которых находились индивидуальные средства защиты для борьбы с коронавирусом. Еще в пяти сгоревших в порту контейнерах находились переданные Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) холодильные камеры с вакцинами для детей.-0-