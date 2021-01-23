При взрыве в Нигерии погибли 30 человек

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 30 человек погибли в Нигерии при взрыве машины, перевозящей газ. Об этом сообщает нигерийская газета The Nation.

Инцидент произошел в пятницу вечером на газозаправочной станции в городе Агборе на юге Нигерии. Многие из жертв - местные жители, чьи дома находятся рядом со станцией. В больницу с сильными ожогами были доставлены 17 пострадавших.

В результате пожара, вызванного взрывом, разрушены более 30 домов, расположенных поблизости.

Причины произошедшего выясняются.-0-