При взрыве в пакистанском Хангу погибли 25 человек

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 25 человек погибли и десятки ранены в результате взрыва в пакистанском городе Хангу (провинция Хайбер-Пахтунхва), сообщает пакистанский телеканал Geo TV со ссылкой на источники в службе безопасности.
Уточняется, что взрыв произошел у входа в религиозное учреждение. По меньшей мере 35 человек получили ранения. Пострадавшие были направлены в больницу.
Район, в котором произошел взрыв, оцеплен. Идет расследование инцидента.-0-
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