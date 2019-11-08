При землетрясении в Иране погибли пять человек

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее пяти человек погибли, 120 пострадали в результате землетрясения в Иране, сообщает иранский телеканал Press TV .

Землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано на северо-западе страны. Эпицентр подземных толчков располагался в 118 км к западу от города Тебриз (население - 1,4 млн человек), очаг находился на глубине 10 км. Позже зарегистрировали серию афтершоков магнитудой от 4,1 до 4,8.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, приблизительная численность населения в районе стихийного бедствия - 20 млн человек.-0-