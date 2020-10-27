Прибыль мировой авиаотрасли в 2021 году может снизиться на 46%

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта, представляющей интересы 290 авиакомпаний, общая прибыль мировой авиационной отрасли в 2021 году снизится на 46% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год ($838 млрд). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз, опубликованный на сайте ассоциации.

Ранее Международная ассоциация воздушного транспорта предполагала, что выручка отрасли в 2021 году сократится на 29% по сравнению с 2019 годом. Ожидалось, что спрос на авиаперевозки в четвертом квартале 2020 года возрастет. Однако данный прогноз пришлось скорректировать в связи с ухудшением эпидемической ситуации в мире и различными карантинными ограничениями, вводимыми в разных странах мира.

По информации ассоциации, падение пассажирских авиаперевозок в 2020 году по сравнению с прошлым годом достигнет 66% после "удручающего завершения летнего туристического сезона". К декабрю текущего года спрос на полеты снизится на 68%.-0-