Приведение к присяге нового правительства Израиля перенесено

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония приведения к присяге нового правительства Израиля, которая должна была пройти 14 мая вечером, перенесена на 17 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственное радио KAN.

По информации агентства, договоренность о переносе церемонии на 17 мая заключена между премьер-министром и лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху и спикером Кнессета (парламента) и главой партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем. Причиной стало заявление главы кабмина, что ему нужно больше времени для распределения портфелей в кабинете.

Церемония присяги 35-го правительства Израиля переносится уже второй раз. Нетаньяху и Ганц еще 6 мая договорились, что она состоится 13 мая, но потом оба согласились перенести ее на сутки из-за состоявшегося в тот же день визита в Израиль госсекретаря США Майкла Помпео.-0-