Прививка первой дозой вакцины от коронавируса почти вдвое снижает риск его передачи

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Введение первого компонента вакцины против нового коронавируса почти наполовину снижает вероятность передачи инфекции от зараженных людей. Об этом говорится в исследовании британской правительственной службы общественного здравоохранения Public Health England, сообщает ТАСС.

Согласно опубликованным данным, вероятность передачи коронавируса снижалась на 38-49% в случаях, когда люди были привиты первой дозой вакцины американской компании Pfizer или британско-шведской AstraZeneca и были инфицированы не раньше чем через три недели после вакцинации. "Данное исследование предоставляет реальную информацию о том, что вакцины снижают передачу этого смертельного вируса", - заявил глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок.

В Соединенном Королевстве 33,8 млн человек, или 64,3% населения, получили первую дозу препаратов от коронавируса, вакцинированы обоими компонентами 13,2 млн, или 25,1%. Британские власти постепенно ослабляют ограничительные меры. С 8 марта возобновились занятия в школах, с 29 марта завершилось действие указа, который предписывал жителям страны не выходить из дома без особой надобности, а с 12 апреля открылись магазины, не торгующие предметами первой необходимости, парикмахерские, салоны красоты и террасы пабов.-0-