Призовой фонд Нобелевской премии увеличится до $1 млн

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Призовой фонд Нобелевской премии в 2020 году будет увеличен на 1 млн шведских крон ($110 тыс.), что в общей сложности составит 10 млн крон ($1 млн). Об этом заявил председатель Фонда Нобеля Ларс Хейкенстен, сообщает издание SWI.

"Это решение было принято в связи с тем, что наши затраты и сумма основного капитала находятся в стабильном соотношении. Задача фонда - продолжать увеличивать сумму призовых денег", - отметил Ларс Хейкенстен.

Сумма премий из года в год варьировалась. Изначально она составляла 150 тыс. крон, в 1981 году выросла до 1 млн крон. В 2000 году она увеличилась до 9 млн, а в 2001-м - до 10 млн. Но глобальный кредитный кризис 2008-2009 годов ударил по инвестициям фонда, и призовые выплаты были сокращены до 8 млн крон в 2012 году, а в 2017-м снова увеличились до 9 млн.

Известный шведский изобретатель Альфред Нобель, запатентовавший в 1867 году новую взрывчатую смесь - динамит, оставил около 31 млн шведских крон (на сегодняшний день приравнивается к 1,8 млрд крон) в распоряжение будущего фонда на финансирование премий изобретателям в различных областях, которые вручаются с 1901 года.

Как сообщает ТАСС, объявление лауреатов Нобелевской премии 2020 года состоится в октябре. Церемонию вручения Нобелевской премии мира, которая всегда проходит в Осло, из-за пандемии коронавируса сделают менее масштабной и перенесут из городской ратуши в университет.-0-