Продажу электронных сигарет со вкусовыми добавками запретили в штате Нью-Йорк

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нью-Йорк стал первым в США штатом, где запретили продажу ароматизированных электронных сигарет и никотиновых электронных жидкостей. Об этом говорится в заявлении губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, опубликованном на сайте штата.

Запрет стал новым шагом в борьбе с увеличением числа молодых людей, использующих вейпы. Согласно данным Министерства здравоохранения США, около 27% учащихся средних школ штата Нью-Йорк используют электронные сигареты, и это количество в значительной степени вызвано применением ароматизированных жидкостей.