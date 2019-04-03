Продолжительность жизни из-за загрязненного воздуха может сократиться на 20 месяцев

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ожидаемая продолжительность жизни тех, кто рождается сегодня, может быть сокращена в среднем на 20 месяцев из-за вдыхания загрязненного воздуха. Такой прогноз содержится в исследовании State of Global Air (SOGA, 2019), основанном на данных о качестве воздуха во всем мире, пишет британская газета The Guardian .

Согласно исследованию, загрязнение воздуха стало причиной практически каждого десятого смертельного исхода в 2017 году. Это делает его более опасным, чем малярия и дорожно-транспортные происшествия. Последствия от вдыхания токсичного воздуха сопоставимы с вредом от курения, считают авторы исследования. Согласно отчету, загрязнение воздуха является причиной 41% смертей в мире от хронической обструктивной болезни легких, 20% от сахарного диабета, 19% от рака легких, 16% от ишемической болезни сердца и 11% от инсульта. Наряду с выхлопными газами и промышленными выбросами не менее опасным для здоровья является бытовое загрязнение воздуха: по данным ВОЗ, ежегодно около 4 млн человек умирают преждевременно из-за болезней, связанных с приготовлением пищи на открытом огне - с помощью твердого топлива и керосина.

Исследование в очередной раз подтвердило, что загрязненный воздух влияет на здоровье наиболее уязвимых групп общества - детей и пожилых людей. Существует множество доказательств связи между токсичным воздухом и низким весом при рождении, задержкой развития легких и детской астмой. Ожидается, что из-за грязного воздуха продолжительность жизни тех, кто родился сегодня, в Южной Азии сократится на 30 месяцев, в странах Африки к югу от Сахары - на 24 месяца, в Восточной Азии - примерно на 23 месяца, а в развитых странах - менее чем на пять месяцев.

"Для нас стало настоящим шоком то, что ожидаемая продолжительность жизни может быть настолько сокращена из-за вдыхания токсичного воздуха", - сказал Роберт О'Киф, вице-президент Института воздействия на здоровье (The Health Effects Institute, США), подготовившего доклад. Авторы исследования призвали правительства немедленно предпринять глобальные меры для борьбы с загрязнением воздуха, поскольку ущерб здоровью наносится уже сейчас.

В исследовании отмечается, что самый высокий уровень загрязнения атмосферы наблюдается в Пакистане и Индии. Среди стран с самым чистым воздухом - США, Норвегия, Канада, Швеция и Новая Зеландия, положительные тенденции также наблюдаются в последние годы в Китае. Согласно данным ВОЗ, токсичный воздух ежегодно становится причиной около 7 млн преждевременных смертей во всем мире, а глобальная экономика из-за причин, связанных с загрязнением воздуха, ежегодно теряет около $225 млрд.-0-