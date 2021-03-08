Производство вакцины "Спутник V" будет начато в Италии

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma&Biotech подписали соглашение о производстве вакцины "Спутник V" на территории Италии. Об этом сообщает российский телевизионный Пятый канал.

Производство планируют начать в июне. Озвученный производственный план заключается в 10 миллионах доз до 2022 года.

Российская вакцина "Спутник V" стала первым в мире препаратом для профилактики коронавируса. Она была разработана специалистами НИЦ им Гамалеи при поддержке РФПИ.

Минздрав РФ зарегистрировал препарат в середине августа 2020 года.-0-