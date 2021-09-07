7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство вина во Франции упало до рекордно низкого уровня - на 29%. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства страны, сообщает Reuters.

Ожидается, что производство вина в этом году составит 33,3 млн гектолитров, что на 29% ниже среднего показателя за последние пять лет. "Весенние заморозки сократили значительную часть производства вина, показатели которого ожидаются на исторически низком уровне. Ниже аналогичных цифр за 1991 и 2017 годы", - говорится в заявлении министерства.

По данным министерства, почти все винодельческие регионы пострадали от неблагоприятных погодных условий, хотя и с разной степенью интенсивности. Ожидается, что производство шампанского упадет на 36% по сравнению с прошлым годом, поскольку сильные летние дожди привели к развитию плесени, что еще больше увеличило потери от заморозков. Бургундия также страдает: общий объем производства упал на 47% по сравнению с прошлым годом, в частности, из-за мороза, града и болезней, которые уничтожили значительную часть урожая в регионе. В регионе Бордо также производство упало на 25% по сравнению с прошлым годом.-0-