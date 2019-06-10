Прокуратура Швеции задержала мужчину, который угрожал взорвать вокзал в Мальме

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведская прокуратура решила взять под арест мужчину, который 10 июня угрожал совершить взрыв на центральном вокзале в городе Мальме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный сайт полиции.

В понедельник утром один из посетителей вокзала стал вести себя угрожающе. В руках он держал две сумки и кричал, что там у него находится оружие и бомба. Полицейские обезвредили мужчину, выстрелив ему в ноги. Его сумки обезвредили прибывшие на место происшествия взрывотехники.

В вещах задержанного нашлись документы, подтверждающие его личность. "Полиция работает над установлением личности человека и сотрудничает в этой работе с полицией других стран", - отмечается в сообщении.

Напомним, в результате мощного взрыва, который произошел 7 июня в шведском Линчепинге, получили ранения 25 человек. Полиция подозревает, что злоумышленник оставил взрывное устройство возле домов.-0-