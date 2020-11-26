26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Окружная прокуратура Варшавы начала расследование в отношении участников женских протестов против ужесточения закона об абортах, сообщает польская информационная служба RMF24.

В частности, протестующие могут быть обвинены в связи с оскорбительными высказываниями, публичными призывами к противоправным действиям, а также высказываниями в поддержку нападений на католические храмы.

Отдельное расследование связано с нарушением участниками протестов ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса. "Речь идет о подозрении в создании опасных условий для жизни и здоровья многих людей… во время массовых собраний, которые проходили в октябре 2020 года", - сообщили в прокуратуре.

Между тем в Польше предъявляются обвинения и за размещение информации о протестах в соцсетях. Так, недавно полиция направила в суд дело 14-летнего Мацея Р. из города Крапковице, который разместил в своем аккаунте пост об акции протеста женщин против государственной политики, организованной в этом городе. После публикации подростка посетили сотрудники полиции, пригрозив ему 8 годами тюрьмы за организацию незаконного собрания. В защиту мальчика выступил Уполномоченный по гражданским правам Польши. В итоге суд принял решение не возбуждать дело, однако решение не окончательное и может быть обжаловано.

Ранее сообщалось, что национальный прокурор Польши Богдан Свенчковский подготовил руководство для следователей о том, как обращаться с организаторами протестов. В документе, который был разослан во все региональные прокуратуры страны, Богдан Свенчковский, в частности, приказывает следователям привлечь к ответственности организаторов протестов, а также подстрекателей.

22 октября Конституционный суд Польши принял решение о том, что разрешенный польским законодательством аборт по причине патологии плода противоречит главному закону страны. После этого по Польше прокатилась волна протестов, тысячи людей вышли на улицы больших и малых городов страны, отстаивая свои права.-0-