Проливные дожди вызвали наводнение на северо-востоке Турции

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На северо-востоке Турции проливные дожди вызвали наводнение. Река Архави вышла из берегов, затоплены многие дороги, десятки сел отрезаны от большой земли, передает МИР 24.

Сейчас в регионе идет спасательная операция. Жителей эвакуируют из подтопленных домов в основном, их вывозят на надувных лодках. К этой минуте спасены около 200 человек. Данных о жертвах пока нет, на место прибыл глава МВД страны.

Стихия уже второй раз за неделю обрушилась и на провинцию Ризе. Жертвами паводков там стали как минимум шесть человек. Еще двое пропали без вести.-0-