Протестующие перекрыли входы в здание Минобороны Армении

9 апреля, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Родственники без вести пропавших и плененных военнослужащих в ходе 44-дневной войны в Нагорном Карабахе проводят акцию протеста у здания Министерства обороны Армении.

Демонстранты перекрыли входы в здание и не позволяют сотрудникам ведомства выходить с территории, требуя решения их вопросов.

Участникам акции было предложено составить группу из нескольких человек, которых лично примет министр обороны. Митингующие отказались от предложения и потребовали, чтобы министр обороны или начальник Генштаба ВС лично вышел к ним. Сегодня с участниками акции протеста у здания Минобороны встретился начальник полиции Республики Армения Ваге Казарян. Подробоности его переговоров с протестующими пока не уточняются.

Как сообщалось ранее, утром 9 апреля родственники пленных из Ширакской области Армении перекрыли все дороги, ведущие в этот регион республики. Военнослужащие были задержаны в Хцаберде (Азербайджан) и Арцахе (Нагорный Карабах) 16 декабря 2020 года.-0-