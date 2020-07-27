Протестующие подожгли здание суда в Калифорнии

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время массовых беспорядков в Окленде (штат Калифорния, США) протестующие разбивали окна в окрестных домах, бросали камни и пиротехнику в стражей порядка и устроили пожар в здании суда. Об этом сообщает американская газета San Francisco Chronicle.

По сведениям полиции, в беспорядках в Окленде приняли участие в общем около 700 человек. Акция начиналась как мирный марш, однако позже некоторые участники демонстрации вырвались из толпы, стали разбивать окна, наносить на здания граффити и совершать иные акты вандализма. В центральной части города фиксировались локальные возгорания, в том числе подожжено здание суда округа Аламида. Представитель департамента полиции Окленда офицер Джонна Уотсон заявила, что несколько демонстрантов были задержаны.

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Информация о пострадавших среди демонстрантов и представителей правоохранительных органов пока не поступала. Местные власти подсчитывают ущерб, нанесенный городу.

Также сообщается о беспорядках в калифорнийском Сакраменто. После мирной демонстрации группа из 150 протестующих в черной одежде и защитном снаряжении стала разбивать окна местных зданий и наносить граффити. Нападению подверглись представители местного телеканала, в итоге был задержан один из участников беспорядков.

Во время демонстраций в Лос-Анджелесе несколько человек из толпы протестующих напали на офицеров полиции. В итоге четверо стражей порядка, а также три демонстранта получили ранения. Четыре человека арестованы.

Массовые протесты и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.-0-