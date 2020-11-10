Протестующие в Ереване требуют отмены соглашения по Нагорному Карабаху

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа граждан собралась в Ереване перед зданием Национального собрания Армении. Как сообщает Арменпресс, они недовольны подписанием документа о прекращении войны.

Протестующим удалось ворваться в здание парламента. По словам одного из демонстрантов, подписанный премьер-министром Армении Николом Пашиняном документ сначала должно было одобрить Национальное собрание и только после этого соглашение вступило бы в силу. Протестующий подчеркнул: собравшиеся у здания Национального собрания Армении требуют, чтобы депутаты явились в парламент и признали документ недействительным. После этого, заявил участник акции, все депутаты должны сложить с себя полномочия.

ТАСС сообщает, что у здания парламента Армении собрались несколько сотен протестующих. Они требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. "Он должен уйти, а это соглашение должно быть аннулировано", - скандируют участники акции протеста.

Как сообщалось, 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 00.00 по московскому времени 10 ноября. Как, в частности, сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.

Министерство обороны и Генеральный штаб Армении заявили 10 ноября, что Вооруженные Силы Армении будут выполнять договоренности, и призвали народ воздержаться от действий, дестабилизирующих ситуацию в стране. Президент Армении Армен Саркисян заявил 10 ноября о начале политических консультаций для обсуждения положения, сложившегося после подписания соглашения об урегулировании нагорнокарабахского конфликта.-0-