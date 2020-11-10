10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Азербайджан, Армения и Россия подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября, сообщает ТАСС.

В специальном заявлении президента России Владимира Путина говорится, что Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развертывается миротворческий контингент Российской Федерации.

Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона. Контроль за транспортным сообщением осуществляется в том числе при содействии органов Пограничной службы России.-0-

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