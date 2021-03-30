Протесты из-за ковид-ограничений в Румынии переросли в стычки с жандармами

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции протеста против ужесточения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса вылились в столкновения с жандармами в ночь на вторник в Бухаресте и ряде других румынских городов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Радио Румынии.

После часа ночи участники акции протеста в Бухаресте в районе площади Объединения принялись бросать в жандармов камни и бутылки. Они разбили витрины магазинов в окрестностях, повредили автобусные остановки. Представители органов правопорядка применили слезоточивый газ и задержали несколько десятков человек.

Инциденты были зарегистрированы во время манифестаций и в других городах страны - Крайове, Галаце, Брэиле, Сибиу.

Манифестации протеста против ужесточения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса проходят в Румынии уже два дня подряд. Участники заявляют о нарушениях прав и свобод человека, а также "санитарной диктатуре", скандируют антиправительственные лозунги, сжигают медицинские маски, взрывают петарды.

Ограничительные меры против распространения коронавируса были ужесточены в Румынии с воскресенья. В частности, был введен комендантский час в выходные дни с 20.00 вместо 22.00 и сокращены часы работы магазинов.-0-