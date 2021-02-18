Протесты в Испании: 42 человека задержаны, десятки ранены

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Испании продолжились столкновения полиции с участниками протеста, которые выступают в поддержку рэпера Пабло Хаселя. Как сообщает агентство Europa Press, во время протестов были задержаны 42 человека, десятки получили ранения.

Беспорядки в ночь на 18 февраля произошли в Барселоне, Мадриде, Жироне, Льейде, Гранаде и других крупных городах страны. Протестующие грабили магазины, поджигали автомобили и мусорные контейнеры, сооружали баррикады.

Полиция для подавления беспорядков была вынуждена использовать дубинки, слезоточивый газ и резиновые пули.

Протесты в Испании проходят вторую ночь подряд. Недовольство протестующих вызвал приговор в отношении рэпера из Каталонии Пабло Хаселя. Он был приговорен к девяти месяцам заключения за одобрение терроризма и клевету на корону и испанские государственные институты. Помимо словесных атак в адрес испанской короны, рэпер критиковал действия полиции во время подавления демонстраций за независимость в Каталонии в 2019 году.-0-