Противники миграции устроили беспорядки в Брюсселе, полиция применила водометы

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брюсселе 16 декабря произошли столкновения полиции с представителями правых движений, протестующих против подписания Бельгией миграционного пакта ООН. Как сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle, стражи правопорядка применили слезоточивый газ и водометы.

Бельгийские власти изначально запретили митинг, однако суд разрешил демонстрантам собраться при условии, что протест будет мирным. Демонстрация, в которой приняли участие более 5,5 тыс. человек, вскоре переросла в беспорядки. Протестующие бросали в полицейских камни и петарды и игнорировали требование разойтись. Порядка 300-400 человек попытались проникнуть в здание Еврокомиссии. В результате 69 человек были задержаны.

Как сообщает Euronews, манифестация в Брюсселе получила название "Марш против Марракеша". На прошлой неделе в этом марокканском городе завершилась конференция ООН, одобрившая Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции, который 19 декабря будет представлен Генеральной Ассамблее ООН. Ряд европейских государств не поддержали миграционный договор, опасаясь, что его выполнение лишь усилит приток мигрантов в Европу. Бельгия согласилась поддержать этот документ, однако это стоило ей правительственного кризиса и распада правящей коалиции, которую в знак протеста покинула партия "Новый фламандский альянс".-0-