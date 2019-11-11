Путин и Меркель выступили за скорейшее прекращение боевых столкновений в Ливии

Владимир Путин и Ангела Меркель. Фото ТАСС
11 ноября, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель выступили за скорейшее и без предварительных условий прекращение боевых столкновений в Ливии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.
"Президент России положительно оценил посреднические шаги Германии, нацеленные на возобновление межливийского диалога и более активное вовлечение международного сообщества в поиск мирного решения проблемы", - добавляет пресс-служба.-0-