Путин отправил в отставку министров транспорта, строительства и природных ресурсов

9 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин сегодня подписал несколько указов, которыми изменил структуру и состав правительства РФ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Кремля.
В частности, число вице-премьеров в правительстве увеличено с девяти до десяти. По данным некоторых СМИ, таким образом у топливно-энергетического комплекса появится отдельный вице-премьер, который будет курировать эту сферу.
Указом главы государства отправлен в отставку министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, который назначен полномочным представителем Президента РФ в Уральском федеральном округе, сменив Николая Цуканова. Одновременно от должностей освобождены министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин и министр транспорта Евгений Дитрих.
Сегодня же стали известны фамилии кандидатов на вакантные должности в правительстве, их назвал премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. В соответствии с новым порядком формирования Кабинета министров, предусмотренным обновленной Конституцией, претенденты на правительственные посты теперь будут проходить утверждение в Госдуме.
Михаил Мишустин сообщил, что уже внес в Госдуму кандидатуру министра энергетики Александра Новака для назначения на пост вице-премьера РФ. Одновременно на должность главы Минэнерго предложен генеральный директор компании "РусГидро" Николай Шульгинов.
Премьер-министр России внес также в Госдуму кандидатуру Александра Козлова, возглавляющего Минвостокразвития, для назначения министром природных ресурсов и экологии России. На должность министра строительства и ЖКХ предложен Ирек Файзуллин, который сейчас занимает пост первого заместителя главы этого же министерства.
Кроме того, Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру на должность министра транспорта. По его предложению занять этот пост может генеральный директор авиакомпании "Аэрофлот - российские авиалинии" Виталий Савельев.-0-