Путин поручил проработать симметричный ответ на испытание США новой крылатой ракеты

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США новой модификации крылатой ракеты и принять меры по подготовке симметричного ответа. Как сообщает ТАСС, об этом Владимир Путин заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, посвященном этой теме.

По словам Владимира Путина, Россия по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу с США для восстановления доверия и укрепления международной безопасности. "Вместе с тем, имея в виду вновь складывающиеся обстоятельства, поручаю Министерству обороны, Министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями Соединенных Штатов для нашей страны, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа", - заявил глава российского государства.

США срежиссировали кампанию с обвинениями РФ в нарушении ДРСМД, пытаясь прикрыть ею свои планы разрушить договор, заявил Владимир Путин. Он подчеркнул, что Москва не станет втягиваться в затратную гонку вооружений, несмотря на действия Вашингтона.

Президент России также заявил, что после испытаний США новой ракеты стало очевидным, что это мероприятие и выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности были звеньями давно запланированной череды событий. "Обращает на себя внимание, что испытания ракеты с запрещенными по этому договору характеристиками состоялись всего лишь через 16 дней после завершения инициированной Вашингтоном процедуры денонсации указанного договора. И очевидно, что оно не было импровизацией, а стало очередным звеном в цепи давно планировавшихся и осуществлявшихся ранее мероприятий", - сказал Владимир Путин.

США 18 августа впервые после выхода из ДРСМД испытали крылатую ракету наземного базирования с запрещенными этим документом характеристиками: дальность полета составила более 500 км. Представители США неоднократно заявляли о возможности в конце августа летного испытания крылатой ракеты наземного базирования. В середине марта сотрудники Пентагона поясняли, что речь идет об испытании ракеты "Томагавк" на дальность около 1 тыс. км. Кроме того, в ноябре Министерство обороны США планирует провести испытание баллистической ракеты наземного базирования промежуточной дальности. По свидетельству Пентагона, испытываться будет совершенно новая ракета, схожая с "Першинг-2". Американские ракеты "Першинг-2" были уничтожены к 1991 году в рамках выполнения ДРСМД.

США испытали новейшую модификацию ракеты Tomahawk Это было первое испытание Соединенными Штатами крылатой ракеты наземного базирования на дальность, которую запрещал ДРСМД.

2 августа госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон выходит из ДРСМД. МИД РФ также подтвердил, что действие ДРСМД прекращено с 2 августа по инициативе США.-0-