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02 июня 2020, 18:09

Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания

Владимир Путин. Фото ТАСС
Владимир Путин. Фото ТАСС

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации России, сообщает ТАСС.

Отмечается, что Основы являются документом стратегического планирования в сфере обеспечения обороны и отражают официальные взгляды на сущность ядерного сдерживания. "Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - говорится в документе.

Россия готова будет применить ядерное оружие в случае использования его или иного оружия массового поражения против нее или ее союзников, а также в случае неядерной агрессии против РФ, которая будет угрожать существованию российского государства и возможности нанести ответный ядерный удар.

Условиями для возможного применения Россией ядерного оружия в документе называются поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и ее союзников, а также применение противником по территории страны и ее союзников ядерного или иного оружия массового поражения. Кроме того, РФ будет готова применить ядерное оружие в случае воздействия противника на ее критически важные государственные и военные объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил, и в случае агрессии с применением обычного вооружения, которая будет угрожать самому существованию российского государства.

В документе сказано, что президент может при необходимости проинформировать военно-политическое руководство других стран и международные организации о готовности применить ядерное оружие, о принятом решении о применении, а также о факте применения ядерного оружия. "Государственная политика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, направлена на поддержание потенциала ядерных сил на уровне, достаточном для обеспечения ядерного сдерживания, и гарантирует защиту суверенитета и территориальной целостности государства", - подчеркивается в указе.

Согласно указу, мероприятия России по обеспечению ядерного сдерживания проводятся непрерывно при соблюдении взятых ей на себя международных обязательств в области контроля над вооружениями. Кроме того, учитывается возможность адаптации политики к военным угрозам.

В тексте документа среди основных военных опасностей, которые могут перерасти в военные угрозы РФ и для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, названо "развертывание государствами, которые рассматривают Российскую Федерацию в качестве потенциального противника, систем и средств противоракетной обороны, крылатых и баллистических ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного и гиперзвукового оружия, ударных беспилотных летательных аппаратов, оружия направленной энергии".

Ранее о планах по разработке гиперзвуковых ракет заявили в США. По словам американского президента Дональда Трампа, это будет "супер-пупер-ракета", которая способна развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие на данный момент аналоги. Соединенные Штаты также являются одним из лидеров в разработке лазерного оружия.

Россия считает создание и размещение в космосе средств противоракетной обороны (ПРО) и ударных систем опасностью, для нейтрализации которой необходимо ядерное сдерживание.

В тексте документа среди основных военных опасностей, которые могут перерасти в военные угрозы РФ и для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, названо "создание и размещение в космосе средств противоракетной обороны и ударных систем".

Россия неоднократно указывала на планы США по размещению оружия в космосе. В частности, 25 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Конференции по разоружению, заявил, что "все более реальные очертания приобретают планы США, Франции и в целом Североатлантического альянса по выводу оружия в космос". Он также отметил, что силовое противостояние в космосе пока не поздно предотвратить путем формулирования общих правил поведения.-0-

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оружие Путин Россия
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