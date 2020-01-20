Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции РФ

20 января, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Президент России Владимир Путин внес проект закона о поправке к Конституции РФ на рассмотрение Госдумы.

"Представителями президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщалось, Владимир Путин 15 января подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ и утвердил состав ее участников. В группу вошли 75 политиков, законодателей, ученых и общественных деятелей, а ее сопредседателями стали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, а также директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

Президент РФ в послании Федеральному собранию 15 января предложил внести поправки в Конституцию РФ, в том числе доверить Госдуме право утверждения кандидатуры председателя правительства РФ, вице-премьеров и федеральных министров. Президент РФ также предложил назначать руководителей силовых ведомств по итогам консультаций с Советом Федерации. Кроме того, Владимир Путин заявил о необходимости закрепить приоритет основного закона перед международными договорами в российском правовом пространстве, а также прописать в Конституции РФ ряд социальных гарантий.

Владимир Путин предложил вынести пакет поправок в Конституцию РФ на голосование.-0-