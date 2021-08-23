Путин высказался за необходимость координации подходов к афганской проблеме - Песков

Владимир Путин. Фото из архива ТАСС
23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин высказался за необходимость координации подходов к афганской проблеме в рамках СБ ООН и G20. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"В целом есть понимание, и это акцентировал президент Путин в своем выступлении, необходимости координировать подходы, в том числе в рамках Организации Объединенных Наций, Совета безопасности и "двадцатки", - заявил Дмитрий Песков.
Он также сообщил, что Москва не намерена вмешиваться в конфликт между движением "Талибан" и силами сопротивления в афганской провинции Панджшер. "Сегодня на внеочередном заседании ОДКБ тоже упоминалась эта линия развития событий в том контексте, что потенциально это чревато очередной гражданской войной в Афганистане и несет дополнительные опасности и угрозы. Конечно же, никто в эти события вмешиваться не собирается", - отметил Дмитрий Песков.
Он указал, что Москва не планирует выступать посредником между сторонами. "Нет, об этом речи нет", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.-0-
"В целом есть понимание, и это акцентировал президент Путин в своем выступлении, необходимости координировать подходы, в том числе в рамках Организации Объединенных Наций, Совета безопасности и "двадцатки", - заявил Дмитрий Песков.
Он также сообщил, что Москва не намерена вмешиваться в конфликт между движением "Талибан" и силами сопротивления в афганской провинции Панджшер. "Сегодня на внеочередном заседании ОДКБ тоже упоминалась эта линия развития событий в том контексте, что потенциально это чревато очередной гражданской войной в Афганистане и несет дополнительные опасности и угрозы. Конечно же, никто в эти события вмешиваться не собирается", - отметил Дмитрий Песков.
Он указал, что Москва не планирует выступать посредником между сторонами. "Нет, об этом речи нет", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.-0-