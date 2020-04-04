Путин заявил о готовности России к взаимодействию с США по балансировке рынка нефти

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России взаимодействовать с США по балансировке рынка нефти. Об этом он заявил 3 апреля на совещании по ситуации на глобальных энергетических рынках, сообщает ТАСС.

"Хочу подчеркнуть: Россия считает необходимым объединить усилия. Мы не были инициаторами разрыва сделки ОПЕК+, и мы готовы к договоренностям с партнерами и в рамках этого механизма - ОПЕК+, и готовы к взаимодействию с Соединенными Штатами Америки по этому вопросу", - заявил российский лидер.

Владимир Путин отметил, что Россия поддерживает тесный контакт с Саудовской Аравией по ситуации на рынке нефти. "Мы находимся в тесном контакте с нашими партнерами в Саудовской Аравии. Недавно у меня состоялась беседа с президентом Соединенных Штатов Америки, - сообщил глава российского государства. - Нас всех беспокоит складывающаяся ситуация, все заинтересованы в совместных и, хочу это подчеркнуть, согласованных действиях для обеспечения долгосрочной стабильности рынка".

В этой связи президент РФ заявил, что считает необходимым объединить усилия, чтобы сбалансировать рынок и сократить добычу нефти.

Владимир Путин назвал несколько причин падения цен на нефть. Одна из них - "выход партнеров из Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+, увеличение ими добычи и одновременная информация, объявление о готовности саудовских партнеров предоставить даже скидки на нефть".

При этом российский лидер отметил, что причины снижения цен на нефть также связаны с коронавирусом и с вызванным в этой связи сокращением производства, снижением спроса в ряде отраслей.

"Мы, безусловно, должны учитывать интересы всех наших партнеров, именно всех. И только в этом случае мы сможем добиться справедливых договоренностей по сбалансированию рынка", - считает президент РФ.-0-

Трамп допустил введение пошлин против Эр-Рияда и Москвы для стабилизации рынка нефти "Пошлины - это способ сравнять счет. Они применяют пошлины в отношении нас, и мы теперь можем вводить пошлины в отношении них", - сказал американский лидер про другие государства.