Распределение российской вакцины от коронавируса будет регулироваться государством

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о включении первой зарегистрированной в России вакцины от коронавируса в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством. Это позволит контролировать поставки препарата в регионы и поможет избежать дефицита. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт кабмина.
"Временный порядок распределения лекарств для профилактики и лечения коронавируса был принят в начале июня и будет действовать до конца года. По этим правилам, необходимые препараты вносят в особый перечень, который контролирует Минздрав. Еженедельно российские производители, а также компании, занимающиеся ввозом в страну импортных лекарств из этого перечня, обязаны направлять план распределения поставок медикаментов с приложением заявок от регионов", - говорится в сообщении.
В заявках будут указываться названия препаратов и форма выпуска, сведения о медицинских организациях, куда планируется направить лекарства, а также данные о количестве пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса, для которых закупаются лекарства. Кроме новой вакцины, в перечень добавлены еще шесть препаратов - дексаметазон, канакинумаб, олокизумаб, барицитиниб, тофацитиниб, левилимаб.-0-