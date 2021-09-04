Разработан метод быстрой оценки клеточного иммунитета против коронавируса

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сингапурские ученые предложили простую и недорогую технологию оценки уровня иммунного ответа Т-клеток на SARS-CoV-2 на основе измерения количества цитокинов, выработанных при введении спайкового белка коронавируса вакцинированным или переболевшим. Результаты исследования РИА Новости.

Эти клетки наряду с антителами играют жизненно важную роль в защите организма от инфекционных заболеваний, но их гораздо сложнее обнаружить и измерить. Прямые методы замера количества специфических к SARS-CoV-2 Т-клеток в крови трудоемкие и дорогостоящие.

Исследователи из Медицинской школы Duke-NUS вместе с сотрудниками Национального центра инфекционных заболеваний (NCID) и Сингапурской больницы общего профиля (SGH) взяли образцы крови более чем у двухсот добровольцев, которые были вакцинированы или переболели COVID-19, и ввели в пробы небольшие фрагменты спайкового белка SARS-CoV-2. В ответ на эти фрагменты иммунные клетки начали вырабатывать сигнальные молекулы — цитокины.

Главная идея метода заключается в том, что уровень цитокинов коррелирует с количеством Т-клеток, при этом их намного легче обнаружить и измерить. Аналогичный подход, называемый анализом высвобождения цитокинов, уже используют для оценки клеточного иммунитета, например, при туберкулезе.

Исследование предлагает реальный подход, позволяющий преодолеть существующие ограничения при обнаружении спайк-специфических Т-клеточных ответов и лучше оценить защитную роль, которую Т-клетки играют в иммунной системе.

Авторы доказали экспериментальным путем, что анализ высвобождения цитокинов может надежно идентифицировать и количественно определять в крови людей Т-клетки, специфические к вирусу SARS-CoV-2. Сравнение его данных с результатами существующих тестов, используемых для поиска и измерения активности Т-клеток, показало, что новый метод не менее достоверен и столь же чувствителен.

"Это открытие позволит быстро внедрить по всему миру отслеживание активности Т-клеток, — говорит руководитель исследования профессор Антонио Бертолетти (Antonio Bertoletti) из Медицинской школы Duke-NUS. — Уровень антител против SARS-CoV-2 в образцах крови не всегда коррелирует с ответом Т-клеток, а с помощью этого экспресс-теста, не требующего специального или дорогостоящего оборудования, мы можем в одном анализе определить корреляты защиты, обеспечиваемой как Т-клетками, так и антителами. Это очень важно для разработки вакцин против COVID-19 и оценки их эффективности".

Ученые уже предоставили лицензию на разработку теста на основе анализа высвобождения цитокинов сингапурской компании Hyris.-0-