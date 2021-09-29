Разработчики "Ковивака": вакцина на 98,4% защищает от заражения COVID-19

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29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцина "Ковивак" против COVID-19, созданная в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П.Чумакова, на 98,4% защищает от заражения коронавирусом. Об этом сообщила ТАСС директор по качеству центра Александра Синюгина.
"На данный момент полный цикл вакцинации вакциной "Ковивак" прошли уже более полумиллиона жителей России. По нашим данным, уровень протекции (защиты) вакцинированного населения от заражения коронавирусной инфекцией составляет 98,4%, а защита от тяжелой формы течения составила 99,1%", - сказала Александра Синюгина.
Третья российская вакцина от коронавируса, получившая название "Ковивак", была зарегистрирована в РФ 20 февраля.-0-