Регулирование соцсетей нельзя оставлять на произвольное мнение компаний - Песков

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Регулирование соцсетей нельзя оставлять на произвольное мнение компаний, оно должно быть регламентировано, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Очевидно, что компании, которые зарабатывают деньги на том, что являются платформой для большого количества людей, для населения многих стран, конечно, должны нести определенные обязательства. Эти обязательства должны как-то регламентироваться. Оставлять это на такое произвольное мнение этих компаний, наверное, неправильно", - сказал Дмитрий Песков.

При этом, по словам представителя Кремля, блокировка и разблокировка по решению руководства соцсетей "Фейсбук" и "Инстаграм" личных учетных записей действующего президента США республиканца Дональда Трампа на фоне протестов в Вашингтоне стала уроком для всех. "Это урок для всего мира", - сказал он журналистам.

Дмитрий Песков также подчеркнул, что потребительский авторитет компаний нарабатывается годами, но рушится буквально за дни или за недели. "Конечно, это повод для стран и для граждан просто задуматься, насколько мы все должны аккуратно действовать с такой гегемонией крупных информационных компаний, их волюнтаризмом, который обязательно должен быть как-то взят все-таки в рамки на законодательном уровне", - заключил он.

Ранее компания "Фейсбук", которой принадлежат сервисы "Фейсбук" и "Инстаграм", приняла решение лишить президента США возможности писать в его аккаунтах в этих соцсетях до истечения его полномочий 20 января, в день инаугурации избранного президента Джозефа Байдена. Глава "Фейсбук" Марк Цукерберг выразил мнение, что Трамп "намерен воспользоваться оставшимся временем пребывания на посту, чтобы мешать мирной и законной передаче полномочий" своему оппоненту на выборах. Однако позже аккаунты главы американского государства вновь стали доступны для просмотра.

6 января сторонники американского лидера ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению там итогов прошедших 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. Силы полиции и спецназа вскоре освободили здание Капитолия от ворвавшихся туда участников акции в поддержку Трампа, и законодатели смогли продолжить и успешно завершить процедуру утверждения Байдена в качестве избранного главы государства.

Компания "Твиттер", которой принадлежит одноименная соцсеть, из-за беспорядков на постоянной основе заблокировала аккаунт действующего президента, сославшись на нарушения Дональдом Трампом правил, а также в связи с опасением, что он может попытаться спровоцировать беспорядки.-0-