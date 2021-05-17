Республика Корея может отменить карантин для вакцинированных иностранцев

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Республики Корея Ким Бу Гем поручил правительству как можно скорее создать систему стимулов для поощрения вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал KBS.

По словам главы правительства, нужно как можно скорее выработать меры, которые сделают вакцинацию привлекательной для граждан. В частности, он поручил соответствующим ведомствам подготовить двусторонние соглашения с крупными странами о взаимном освобождении привитых от коронавируса от обязательного карантина.

Также Ким Бу Гем призвал граждан доверять властям и поддержать идущую в стране кампанию вакцинации. Премьер-министр отметил, что 89,5% привитых старше 65 лет не заразились коронавирусом, а 100% заразившихся этой же возрастной группы перенесли болезнь в легкой форме.-0-