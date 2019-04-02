Республика Корея восстановит видеоцентры для встреч семей, разделенных Корейской войной

2 апреля, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. Республика Корея начнет работы по ремонту и модернизации центров для проведения видеоконференций членов семей, разделенных Корейской войной 1950-1953 годов. Об этом сообщило южнокорейское министерство объединения.

Сообщается, что работы в 13 центрах начнутся 3 апреля и закончатся до конца месяца. Также планируется обсудить модернизацию подобных центров, находящихся в КНДР, с северокорейской стороной.

Данная возможность появилась после того, как Совбез ООН вывел из-под антисеверокорейских санкций поставки в КНДР оборудования для проведения видеоконференций.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на встрече в сентябре 2018 года договорились активизировать работу по организации видеоконференций с участием членов семей, разделенных Корейской войной 1950-1953 годов.

Проблема разделенных семей является наиболее острым гуманитарным вопросом для КНДР и Республики Корея, так как из-за пожилого возраста членов данных семей с каждым годом становится все меньше.

Последняя встреча членов разделенных семей состоялась в августе 2018 года на северокорейском курорте в горах Кымгансан. До этого момента подобного рода встречи не проводились три года.

Технически Республика Корея и КНДР все еще находятся в состоянии войны, так как конфликт 1950-1953 годов закончился перемирием, но мирный договор так и не был подписан.-0-