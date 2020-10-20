Республика Тыва осталась без электричества из-за аварии

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республике Тыва (РФ) произошло массовое отключение электричества, сообщает РБК со ссылкой на мэрию Кызыла.

Информацию об отключении электричества по всему региону подтвердил глава республики Шолбан Кара-Оол.

"Дорогие земляки, произошел энергосбой. Специалисты Россетей планировали перевести в резерв одну из двух высоковольтных электролиний, но сработала автоматика - аварийное отключение. Сейчас схему должны вернуть в прежний формат. На данный момент идет переключение на вторую линию через Абазу. В течение часа обещают подключить электроэнергию. Нахожусь на прямой связи с руководством Федеральной сетевой компании, министром энергетики России. В больницах и теплоцентралях запасные дизельные станции в абсолютном большинстве включились", - написал Шолбан Кара-Оол в своем аккаунте "ВКонтакте".

Численность населения Республики Тыва, по данным Росстата, составляет 327 383 человек.-0-