Республиканцы утвердили Майкла Пенса кандидатом в вице-президенты США

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская партия США утвердила Майкла Пенса своим кандидатом в вице-президенты страны на предстоящих в ноябре выборах. Соответствующее решение принято в результате неформального голосования на общенациональном съезде республиканцев в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), сообщает ТАСС.

Кандидатура Майкла Пенса была одобрена без подсчета голосов делегатов. Объяснялось это тем, что конкурентов у Майкла Пенса не было. "Леди и джентльмены, делегаты и гости, я рад объявить, что Майкл Пенс получил единогласную поддержку нынешнего съезда, чтобы стать кандидатом Республиканской партии на пост вице-президента США", - провозгласил конгрессмен Кевин Маккарти. Под его председательством на съезде состоялась короткая церемония выдвижения и утверждения кандидатуры Майкла Пенса. Кевин Маккарти является лидером республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США.

Майклу Пенсу 61 год. Он был напарником Дональда Трампа на предыдущих президентских выборах в США в 2016 году. После инаугурации Трампа в январе 2017 года является вице-президентом США. До этого был губернатором штата Индиана. В 2001-2013 годах являлся членом Палаты представителей Конгресса (от Индианы).

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