Революция на штыках НАТО. Ливия спустя 10 лет после свержения Каддафи не смогла выбрать президента

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятилетие назад, на волне "арабской весны" был свергнут и убит Муаммар Каддафи, правивший Ливией более 40 лет. Революция на штыках НАТО привела к гражданской войне с участием иностранных наемников. И вот спустя 10 лет Ливия попыталась сдать экзамен на самостоятельность - провести первые в своей истории президентские выборы. Но экзамен Ливия провалила, выборы в срок не состоялись, пишет ВВС.

Выборы были призваны перевернуть темную страницу истории страны, дать надежду на восстановление экономики и возвращение стабильности. За три дня до назначенной ООН даты - 24 декабря - стало ясно, что этого не произойдет.

Во вторник глава Высшей избирательной комиссии Ливии распустил местные избиркомы, а в среду парламент Ливии отменил долгожданные выборы и предложил провести их через месяц, 24 января.

За 10 лет Ливия так и не оправилась от междоусобных распрей. Страна разделена надвое. Бенгази и восточные районы на границе с Египтом - под властью генерала Халифы Хафтара. Столица Триполи и запад у границы с Тунисом и Алжиром контролируют разные силы, включая признанное ООН правительство национального единства. Все они пользуются поддержкой из-за рубежа - открытой или тайной.

"Проведение выборов в Ливии - довольно амбициозный проект. Как объединить глубоко разделенную страну, было непонятно с самого начала", - говорит эксперт по Ливии, старший научный сотрудник немецкого Института международных отношений и безопасности Вольфрам Лахер.

Вопреки надеждам мирового сообщества, выборы угрожают новым витком насилия. В отсутствие гарантий свободного волеизъявления на всей территории Ливии кандидаты вряд ли согласятся признать поражение и поздравить соперников с победой.

В длинном списке из 98 кандидатов по меньшей мере трое не согласятся на роль второй скрипки: генерал Халифа Хафтар, сын покойного Каддафи Сейф аль-Ислам и экс-премьер Абдель-Хамид Дбейба. Вместо единения страны, на которое так надеются ООН и страны Запада, выборы, если они все-таки состоятся, принесут раздор и новое насилие, предупреждают эксперты.

"Международное сообщество делает вид, что относится к Ливии как к стабильному государству, но это иллюзия", - говорит научный сотрудник Университета Джонса Хопкинса Хафед аль-Гуэлл.

В Ливии нет государства, нет работающих государственных структур, есть только противоборствующие лагеря и военизированные группировки, которые борются между собой, описывает ситуацию в стране Хафед аль-Гуэлл.

"Конфликт определенно будет, - поделился с The New York Times своими впечатлениями о предвыборном Триполи Эмадеддин Бади, старший научный сотрудник и аналитик по Ливии американского центра Atlantic Council. - И этот конфликт потенциально способен перерасти в полномасштабную войну".

На прошлой неделе в столице вооруженные группировки попытались взять под контроль правительственные учреждения, что в очередной раз продемонстрировало, что к выборам готовы не все.

За тем, что происходит в богатой нефтью и газом африканской стране, пристально следят как соседи в регионе, так и заинтересованные игроки из других континентов. Страны-доноры, решавшие судьбу Ливии на переговорах в Берлине летом прошлого года, среди прочего заявляли и о необходимости вывести из африканской страны "все иностранные силы и наемников". А первым шагом выхода из кризиса должны были стать первые в стране президентские выборы. Теперь и они откладываются.-0-