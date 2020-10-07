Режим ЧП в Италии продлевают до 31 января 2021 года

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кабинет министров Италии утвердил постановление о продлении чрезвычайного положения в связи с COVID-19 до 31 января 2021 года, сообщает Reuters.

Ранее соответствующую резолюцию одобрил парламент страны, однако представители оппозиции воздержались от голосования. Таким образом, режим ЧП в связи с пандемией в Италии будет длиться год. Он был введен в конце января 2020-го, еще до начала локальной вспышки в Италии в феврале, после чего режим продлевали один раз в конце июля - до 15 октября.

Также 7 октября стало известно, что Министерство здравоохранения Италии вводит обязательное ношение масок на открытом воздухе по всей стране, чтобы снизить рост заражений COVID-19. Об этом заявили представители ведомства после того, как Кабинет министров согласовал эту меру. В правительстве уточнили, что ношение маски будет обязательным везде, кроме дома. За нарушение этого требования предусмотрен штраф, однако сумма пока не согласована. Постановление об обязательном ношении маски вступит в силу, как ожидается, уже 8 октября, сообщил Reuters источник в правительстве Италии. При этом в нескольких регионах страны, включая центральную область Лацио, защитные маски для лица уже стали обязательными.

В Италии в последние два месяца наблюдается устойчивый рост новых случаев заражения, в среднем в стране выявляют более чем 2,4 тыс. инфицированных ежедневно. Общее число зараженных достигло 330 тыс. В Италии самый высокий уровень смертности от COVID-19 в континентальной Европе: более 36 тыс. летальных исходов с момента обнаружения вспышки коронавируса 21 февраля. При этом показатели новых заражений сейчас намного ниже, чем в других крупных европейских странах, таких как Франция, Испания и Великобритания.-0-