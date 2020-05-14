Режим чрезвычайного положения в Армении продлен на 30 дней

14 мая, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Правительство Армении 14 мая продлило режим чрезвычайного положения еще на один месяц - до 17.00 13 июня.

Впервые режим чрезвычайного положения был объявлен в Армении 16 марта, затем его продлили до 14 мая.

По словам министра юстиции Армении Рустама Бадасяна, сегодняшним решением уточняется порядок изоляции и принудительной госпитализации и круг применяющих его органов. "При этом особо подчеркнуто, что акты, ограничивающие право на личную свободу, могут быть оспорены в административном или судебном порядке", - сказал он.

Министр добавил, что несколько смягчены ограничения в уголовно-исполнительных учреждениях, в частности позволена передача заключенному один раз в неделю от одного лица.

Перед началом сегодняшнего заседания правительства премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что чрезвычайное положение будет продлено, однако власти не пойдут по пути применения ограничений. "Мы попытаемся убедить людей в необходимости следования правилам безопасности", - подчеркнул он.

По состоянию на 11.00 14 мая в Армении подтверждено 3 860 случаев COVID-19, 1 572 человека выздоровели. В общей сложности было проведено свыше 36 тыс. тестов. Скончались 49 человек.-0-