Режим ЧС в Японии отменяется с 25 мая

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии 25 мая полностью снимут режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который ввели для борьбы с распространением COVID-19. Такое решение приняло правительство во главе с премьер-министром Синдзо Абэ, сообщает ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение.

Такую рекомендацию властям даст экспертная комиссия, на основе оценок которой в некоторых областях страны снимали ограничения, введенные из-за коронавируса. Пока же режим ЧС действует в Токио, соседних с ним префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, а также в самой северной префектуре Хоккайдо.

На текущей неделе в Токио была представлена дорожная карта, которая предполагает отмену ограничений после того, как снимут режим ЧС. В документе говорится о нескольких принципах, которые затронут жителей Японии. Речь идет о самодисциплине, готовности ко второй волне распространения инфекции, создании общества на основе понятия так называемой новой повседневности. Оно подразумевает снижение риска заражения COVID-19 за счет гигиены, соблюдения правил дистанцирования и других мер. Согласно дорожной карте, в Токио возобновят работу школы, музеи, продлят работу точек общепита. Далее может последовать открытие детских садов, театров, мест для проведения массовых мероприятий (с ограничением на участие не более 100 человек).

Режим ЧС в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хего на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю стал действовать 8 апреля, с 16 апреля он был введен на всей территории Японии.

По данным статистики, количество заразившихся коронавирусом на территории Японии (включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess) превысило 17,2 тыс., было зарегистрировано 800 смертей. Вылечиться от коронавируса смогли 13 тыс. жителей страны.-0-