ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 24 мая 2020
Минск Сплошная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:01 Режим ЧС в Японии отменяется с 25 мая В мире
12:30 В Беларуси выздоровели и выписаны 14 155 пациентов с COVID-19 Общество
12:13 Ботанический сад приглашает минчан поучаствовать в "Зеленом квесте" Афиша
11:39 Грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси 25 мая Общество
11:18 Автоматическая сигнализация предупредила пожар в общежитии Жодино Происшествия
10:47 Число случаев коронавируса в мире превысило 5,3 млн В мире
10:21 Пенсионер погиб на пожаре в Докшицком районе Происшествия
10:02 На чемпионате Беларуси по мини-футболу определятся полуфиналисты Спорт
09:30 Землетрясения зафиксировали у берегов Мексики и в Атлантическом океане В мире
09:05 БАТЭ и брестское "Динамо" разыграют Кубок Беларуси по футболу Спорт
07:00 Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с днем тезоименитства Президент
00:54 Состояние 25 богатейших людей мира увеличилось за два месяца на $255 млрд Калейдоскоп
00:24 В Китае нашли бронзовый кувшин 2000-летней давности Калейдоскоп
23.05.20
23.05.20 23:55 В тюрьме в Мексике погибли восемь заключенных В мире
23.05.20 23:13 Почти 110 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за сутки В мире
23.05.20 22:29 "Витебск" и минское "Динамо" сыграли вничью в чемпионате Беларуси Спорт
23.05.20 22:04 ФОТОФАКТ: В Речицком районе приступили ко второму севу овса и многолетних трав Регионы
23.05.20 21:19 В Минске столкнулись мотоцикл и иномарка – пострадал мотоциклист Происшествия
23.05.20 20:50 Мониторинг ситуации с COVID-19 проходит в регионах Беларуси Общество
23.05.20 20:38 "Энергетик-БГУ" вырвал победу у "Ислочи" в чемпионате Беларуси Спорт
23.05.20 20:03 Пятизвездочный отель в Вене возродил "имперскую традицию" Калейдоскоп
23.05.20 19:29 Первый грузовой поезд Китай-Европа прибыл из Китая в Вильнюс В мире
23.05.20 19:10 В ДТП в Минске столкнулись два легковых автомобиля Происшествия
23.05.20 18:30 Футболисты "Слуцка" и "Руха" сыграли вничью в чемпионате Беларуси Спорт
23.05.20 17:38 В Минском районе столкнулись два авто: один человек погиб, двое в больнице Происшествия
23.05.20 17:36 Храм Гроба Господня в Иерусалиме откроется для посещений 24 мая В мире
23.05.20 17:22 В Беларуси предлагается усовершенствовать подходы к предоставлению земли юрлицам Экономика
23.05.20 17:04 В Нигерии ликвидированы 135 боевиков В мире
23.05.20 16:43 В Австралии зафиксирована самая высокая в мире скорость интернета Технологии
23.05.20 16:16 Виктория Азаренко планирует сыграть на выставочном турнире в Чарлстоне Спорт
Все новости
Все новости
В мире
24 мая 2020, 13:01

Режим ЧС в Японии отменяется с 25 мая

Фото Reuters
Фото Reuters
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
В Беларуси выздоровели и выписаны 14 155 пациентов с COVID-19
Число случаев коронавируса в мире превысило 5,3 млн

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии 25 мая полностью снимут режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который ввели для борьбы с распространением COVID-19. Такое решение приняло правительство во главе с премьер-министром Синдзо Абэ, сообщает ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение.

Такую рекомендацию властям даст экспертная комиссия, на основе оценок которой в некоторых областях страны снимали ограничения, введенные из-за коронавируса. Пока же режим ЧС действует в Токио, соседних с ним префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, а также в самой северной префектуре Хоккайдо.

На текущей неделе в Токио была представлена дорожная карта, которая предполагает отмену ограничений после того, как снимут режим ЧС. В документе говорится о нескольких принципах, которые затронут жителей Японии. Речь идет о самодисциплине, готовности ко второй волне распространения инфекции, создании общества на основе понятия так называемой новой повседневности. Оно подразумевает снижение риска заражения COVID-19 за счет гигиены, соблюдения правил дистанцирования и других мер. Согласно дорожной карте, в Токио возобновят работу школы, музеи, продлят работу точек общепита. Далее может последовать открытие детских садов, театров, мест для проведения массовых мероприятий (с ограничением на участие не более 100 человек).

Режим ЧС в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хего на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю стал действовать 8 апреля, с 16 апреля он был введен на всей территории Японии.

По данным статистики, количество заразившихся коронавирусом на территории Японии (включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess) превысило 17,2 тыс., было зарегистрировано 800 смертей. Вылечиться от коронавируса смогли 13 тыс. жителей страны.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус эпидемия Япония
Новости рубрики В мире
Фото Reuters Число случаев коронавируса в мире превысило 5,3 млн
Фото Global Look Press Землетрясения зафиксировали у берегов Мексики и в Атлантическом океане
Фото Global Look Press В тюрьме в Мексике погибли восемь заключенных
Фото из архива Почти 110 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за сутки
Фото Синьхуа Первый грузовой поезд Китай-Европа прибыл из Китая в Вильнюс
Фото Reuters Храм Гроба Господня в Иерусалиме откроется для посещений 24 мая
Главное
Лукашенко рассказал, зачем Беларуси ракетное вооружение и какая стоит стратегическая задача
В Беларуси выздоровели и выписаны 14 155 пациентов с COVID-19
Мониторинг ситуации с COVID-19 проходит в регионах Беларуси
В Беларуси предлагается усовершенствовать подходы к предоставлению земли юрлицам
Топ-новости
Минздрав получил крупную партию средств защиты для медиков
Резервные дни ЦТ определены в Беларуси
В белорусских поликлиниках появились экспресс-тесты на COVID-19
Минобразования: уровень зарплаты и социальных выплат педагогам на постоянном контроле
В Беларуси определен порядок согласования цен на лекарства
Минздрав разъяснил порядок установления надбавок службе скорой за работу с пациентами с COVID-19
Всемирный банк утвердил выделение Беларуси 90 млн евро для борьбы с COVID-19
Беларусь с сожалением восприняла решение США о выходе из Договора по открытому небу - МИД
Мингорисполком начнет рассматривать заявления по поддержке организаций и ИП
В Австралии зафиксирована самая высокая в мире скорость интернета
В БНТУ рассказали, как пройдет аттестация студентов
Полиция задержала захватчика отделения банка в Москве
A1 закроет с 1 июня некоторые тарифные планы фиксированной связи и поднимет абонплату
Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая
Южная Америка стала новым эпицентром коронавируса - ВОЗ
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Летнее оздоровление и отдых детей
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.