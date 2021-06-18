Режим ЧС введен в Ялте из-за сильных ливней

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режим ЧС введен в Ялте в связи с подтоплениями, вызванными сильными дождями. Проводится эвакуация жителей, заявила глава городской администрации Янина Павленко, сообщает ТАСС.

"В настоящий момент в Ялте объявлен режим чрезвычайной ситуации. Реки вышли из берегов. Подтапливается центральная часть города. Проводим эвакуацию людей", - сказала Янина Павленко.

На сайте администрации Ялты в Facebook говорится, что власти объявили сбор одежды и обуви для пострадавших от подтоплений, на территории муниципального образования развернуто три пункта обогрева.

Власти Ялты обратились за помощью к командующему Черноморским флотом в эвакуации жителей. "Я обратилась за помощью к командующему Черноморским флотом. Нам выделяют военную технику, чтобы курсировала по региону, собирала людей для перевозки и доставки в пункты обогрева", - сказала Янина Павленко.

Также власти Ялты полностью перекрыли проезд в центр города, который оказался подтоплен в результате продолжительных ливней.

В местных сообществах в соцсетях пользователи публикуют фото и видео с улиц Ялты, на которых видно, что вода достигает капота автомобилей и даже переворачивает их.-0-