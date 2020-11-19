Режим ЧС ввели во Владивостоке из-за снежного циклона

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режим ЧС ввели во Владивостоке из-за массовых отключений электроснабжения во время снежного циклона, сообщает ТАСС.

"В связи со сложной обстановкой во Владивостоке с сегодняшнего дня вводится режим ЧС. Это позволит привлечь дополнительные силы и средства для ликвидации последствий стихии. Администрация Владивостока принимает все возможные меры для восстановления жизнедеятельности города, в работах задействованы все службы жизнеобеспечения. Однако по состоянию на этот час в результате непогоды остаются без электроэнергии более 90 тыс. жителей города, часть домов без отопления", - сказал представитель пресс-службы городской администрации.-0-